أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 11-07-2023

الأخبار

السلم الأهلي في «القرنة»

ملفّات الصفقة الرئاسية… مناصب وأسماء

اليمين يفعّل انقلابه… والمعارضة تحشد لإضراب شامل: إسرائيل في «اليوم الأصعب»

لودريان في بيروت الإثنين | بري: طاولة الحوار «ركبت» في المجلس

النهار

سباق الاحتواءات على جبهات الجنوب والفراغ

القضاء الألماني يطالب بمصادرات من المركزي

اللواء

بري ينتظر حواراً على «الرئيس».. وإلحاح جنبلاطي على تعيين رئيس للأركان

ترجيح حكومي تولي النائب الأول صلاحيات الحاكم.. و«اليونيفيل» تتحرك لنزع الأزمة في المزارع

عودة المضاربات على الدولار الأسود؟

الديار

واشنطن على خط التهدئة جنوبًا ولبنان يرفض مقترحًا باحتلال «مقنّع» للغجر

حزب الله لا يمانع دبلوماسية «المقايضة» ونصر الله يثبت «قواعد اللعبة» غدًا

«شراء للوقت» في التعيينات العسكرية وسيناريوهان لملء شغور «المركزي»

الجمهورية

الحسم الرئاسي أميركي سعودي إيراني

انطلاق امتحانات الثانوية العامة

كلهم مذنبون: فتح الدفاتر »العتيقة« لم ولن يفيد احداً!

هذه معادلة حزب الله في حاكمية مصرف لبنان

البناء

بوتين يكشف عن استقبال بريغوجين عشية قمة الناتو… ومشروع صفقة بين أردوغان والغرب

نتنياهو أمام تحدي تصدّع سياسي كبير… وعقدة الخيمتين والغجر مع لبنان على المحك

بري يحذر من العبث بالطائف… والسفارة الايرانية تدعو لكشف مصير دبلوماسييها المختطفين

الأسرار

البناء

– قال مصدر أممي إن الحل الذي تسعى اليونيفيل لتسويقه في قضيتي خيم مزارع شبعا والجزء اللبناني من بلدة الغجر يقوم على استثمار زرع الخيمتين في المزارع وعجز الاحتلال عن نزعهما بالقوة لمقايضة الانسحاب من الغجر بتفكيك الخيمتين. وقال إن التوقيت يقول إنه ربما يكون حزب الله قد أقام الخيمتين لوقف التحركات الإسرائيلية خارج الخط الأزرق بما فيها الغجر

– تساءل خبير في الشؤون الأمنية بعد إعلان استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس مجموعة فاغنر وقياداتها وإعلان خضوعهم لقرارات بوتين، عما إذا مغزى الإعلان عشية قمة الناتو يعني أن بوتين يقول للناتو إنه نصب لهم كميناً نفذته فاغنر، عندما أوهمتهم بجهوزيتها لخطة للدخول إلى موسكو فصدّقوا وكشفوا كل جماعاتهم وتمّ اعتقال كل من كان متورطاً معهم وعادت فاغنر إلى موقعها

النهار

– لم تنجح احزاب وجمعيات في إقامة مؤتمرات لتكريم مغتربين على خلفية أن “المؤمن لا يُلدغ من جحر مرتين”.

– حظي الاحتفال بذكرى تأسيس حزب في منطقة الجبل باهتمام لافت لناحية تخريج كوادر عبر مؤسسات معنية على مستوى رفيع، الى دلالة كلمة رئيسه حول شخصيتين عربيتين مؤثرتين.

– يلاحظ ان الاشتباكات والمشاكل الامنية صارت شبه يومية في عاصمة الشمال من دون ايلاء الامر اي اهمية من رئيس حكومة تصريف الاعمال ووزير الداخلية المعنيين مباشرة بالمدينة.

اللواء

– بات بحكم المؤكد أن وضع مؤسسة غير مدنية على طاولة الاهتمام العربي والدولي، لجهة الاحتفاظ بدور وازن لرئيس هذه المؤسسة في وقت لا يتجاوز الخريف المقبل

– تجددت رهانات جهات نافذة في حزب فاعل على إمكان التوصل إلى اتفاق مع حليف اهتزت العلاقة معه مؤخراً بشأن المسار الرئاسي

– تتعمد غالبية المصارف التعتيم على نظام دفع الضرائب، واخضاع اصحاب الحقوق لطرائقها، الخارجة عن النظام، في أحيان كثيرة

الجمهورية

– يخشى مرجع ديني من التطبيع مع الشغور من خلال إجتماعات حكومية ونيابية روتينية وتعيينات، ما يُفقد موقع الرئاسة أهميته ودوره.

– ينقل زوار عاصمة كبرى إصرارها على تعيين حاكم جديد بمعزل عن العراقيل الدستورية، وسعيها إلى الفصل بين التعقيدات الرئاسية، وبين ضرورة الشروع في سياسة مالية جديدة.

– تلقت إحدى الوزارات الخدماتية من مؤسسة رسمية كتاب إنذار بوجوب أن تسدد المستحقات المالية المتوجبة عليها للمؤسسة تحت طائلة المسؤولية.

المصدر: صحف