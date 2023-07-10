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July 10 2023 - 20:12

ريادة | لبنان يحصد المركز الأول عن كرة الطاولة في البطولة العالمية للأولمبياد الخاص

منذ 2 ساعة 10 July، 2023
ريادة
تقارير مصورة - لبنان - نجاحات
لبنى قانصوه

في  حوار خاص لبرنامج نهار جديد ضمن فقرة نجاحات على قناة المنار تحدّث عضو الهيئة الإدارية في نادي الهادي الرياضي الأستاذ حسين حويلي عن مراحل تطور مهارات الطالب عبدالله خليفة في لعبة كرة الطاولة حتى وصل الى بطولة العالم مشيرا الى أنّ هذه المسيرة بدأت منذ أن كان في الثامنة من العمر.

ووصّف عبدالله علاقته باللعبة و الجهد الذي بذله في التمارين اليومية قبل البطولة حتى فاز على اللاعب الصيني وحصد المركز الأول. واستكمل حويلي شرح شروط المشاركة كما ذكر بعض الإختلافات في طريقة لعب الصين.
أخيرا قدّم حويلي  نبذة سريعة عن نادي الهادي الرياضي وتجهيزاته ومدرّبيه.

المصدر: قناة المنار

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