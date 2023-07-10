موجة حر الى لبنان وتحذير من الحرائق

أفادت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في بيان، أن “المعطيات تشير إلى أن “موجة حر تبدأ غدا الثلاثاء 11 تموز وتستمر لغاية السبت 15 منه، بدرجات حرارة 35 بقاعاً، وتشتد الاسبوع المقبل بكامله لتلامس أو تتجاوز 40 درجة بقاعاً مع رطوبة متدنية ما بين 15 و20 % وقد تستمر حتى 24 تموز، لذا فإن مؤشر الحرائق سيرتفع بشكل ملحوظ ويطلب أخذ الاحتياطات اللازمة والارشادات التي أصدرتها Lari الاسبوع المنصرم وعلى كافة الوزارات المعنية والبلديات والدفاع المدني والاطفاء والجمعيات والمواطنين الانتباه بشكل كبير لمنع حدوث حرائق وتمددها مع رياح متقلبة بين غربية وشمالية غربية تشتد بعد الظهر من كل يوم”.