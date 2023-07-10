رئيس مجلس النواب نبيه بري: الخيمتان على أرض لبنانية وعلى المجتمع الدولي إلزام اسرائيل تطبيق القرار 1701 والانسحاب من الشطر الشمالي للغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا ونقطة b1 – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2023 - 16:22

رئيس مجلس النواب نبيه بري: الخيمتان على أرض لبنانية وعلى المجتمع الدولي إلزام اسرائيل تطبيق القرار 1701 والانسحاب من الشطر الشمالي للغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا ونقطة b1

منذ 41 mins 10 July، 2023
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