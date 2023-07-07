بأس جنين | طائرات ماعوز الانتحارية تدخل المعركة

كشف النقاب، مساء الخميس، عن استخدام جيش الاحتلال، 6 طائرات انتحارية خلال معركته الأخيرة في جنين.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن هذه الطائرات هي من طراز “ماعوز” التي تمتلكها القوات البرية للاحتلال، وتحتوي الطائرات التي صنعتها هيئة الصناعات العسكرية “رافائيل” على كمية صغيرة من المتفجرات.

ووفقًا للموقع، فإن هذه الطائرات استخدمت لتدمير نقاط المراقبة والسيطرة، ومختبرات بداخلها عشرات العبوات الناسفة، وتم ذلك ليكون تفجيرها بعيدًا بأمان من مسافة بعيدة، على حد ادعائها.

كما كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن مقاتلي وحدتي “دوفدفان” و”ماغلان” هم من استخدموا هذه الحوامات الانتحارية في العملية العسكرية الأخيرة في مخيم جنين

وتم تأخير تسليم هذه الطائرات لقوات النخبة للاحتلال، التي استخدمتها لأول مرة في عملية جنين، ويمكن لها أن تسير في الأزقة وتدخل المباني وتسييرها بشكل مستقل من قبل القوات البرية.

وكان جيش العدو قد شن عدواناً عسكرياً واسعاً في مدينة جنين ومخيمها ، واستخدم فيه طائرات مروحية ومسيّرات وقوات برية، فيما تصدت المقاومة الفلسطينية لهذا العدوان ونصبت العديد من الكمائن التي أدى أحدها لمقتل أحد جنود العدو وإصابة آخر

المصدر: اعلام العدو