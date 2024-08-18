اعلام العدو: هناك قلق في “اسرائيل” من أن أنظمة الدفاع الجوي ليست فعالة بما فيه الكفاية ضد تهديد الطائرات المسيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2024 - 12:12

اعلام العدو: هناك قلق في “اسرائيل” من أن أنظمة الدفاع الجوي ليست فعالة بما فيه الكفاية ضد تهديد الطائرات المسيرة

منذ 13 mins 18 August، 2024
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