بالفيديو | شاهد.. رجل يقيد نفسه إلى بوابات قصر باكنغهام في بريطانيا ويثير أزمة!

قام رجل بتقييد نفسه إلى بوابات قصر باكنغهام، مما أجبر الشرطة على إخلاء المنطقة من السياح.

وقيد الرجل مجهول الهوية، الذي يعتقد أنه في الثلاثينيات من عمره، معصمه الأيسر بالبوابة الحديدية، وكان يهدد بإيذاء نفسه.

وقالت شرطة العاصمة إن الضباط كانوا يحاولون التفاوض معه “لإنهاء الوضع بسرعة”. وأوضحت في بيان: “حوالي الساعة 17.23 ساعة، اقترب رجل من بوابات قصر باكنغهام وكبل يديه بالأصفاد”.

وأضاف البيان: “اقترب الضباط في المنطقة على الفور من الرجل، الذي بدأ يهدد بإيذاء نفسه. خدمة الإسعاف في لندن موجودة أيضا في الموقع. الشرطة تحاول التحدث إلى الرجل والوصول بالموقف إلى نتيجة سريعة لضمان سلامته ورفاهيته”.

تجدر الإشارة إلى أن القصر كان خاليا من أفراد من العائلة المالكة، لأنه يخضع لبرنامج ترميم شامل لن يكتمل حتى عام 2027.

المصدر: وكالات