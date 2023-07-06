حزب الله : الإحتلال الكامل للقسم اللبناني من بلدة الغجر بقوة ‏السلاح وفرض الامر الواقع فيها وهو ليس مجرد خرق روتيني – موقع قناة المنار – لبنان
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July 6 2023 - 10:28

حزب الله : الإحتلال الكامل للقسم اللبناني من بلدة الغجر بقوة ‏السلاح وفرض الامر الواقع فيها وهو ليس مجرد خرق روتيني

منذ 52 mins 6 July، 2023
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