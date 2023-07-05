السيد صفي الدين: العدو لم يحقق هدفه في جنين وما حصل انتصار لمنطق المقاومة

أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن ما حصل في جنين هو انتصار لمنطق المقاومة القادرة على كسر إرادة العدو مشيرا ان العدو لم يحقق هدفه في استئصال المقاومة.

وخلال رعايته إطلاق برنامج الهيئة الصحية للتدخل النفسي “نداء” الذي يهدف إلى مساندة المدمنين والمرضى النفسيين في بيروت، دعا السيد صفي الدين اللبنانيين إلى إجراء حوار عميق من أجل حل كل الأزمات ومنها انتخاب رئيس للجمهورية مؤكداً أن الخطاب العنصري والتحريضي لن يحل مشاكل البلاد، ولفت إلى أن خطاب بعض السياسيين في لبنان يعمل على تيئيس الناس ويحول دون بناء الدولة.