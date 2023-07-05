كتائب القسام: نبارك لأهلنا في مخيم جنين ولمجاهدينا ومجاهدي سرايا القدس وشهداء الأقصى وكافة الفصائل هذا الصمود الأسطوري – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 5 2023 - 01:58

كتائب القسام: نبارك لأهلنا في مخيم جنين ولمجاهدينا ومجاهدي سرايا القدس وشهداء الأقصى وكافة الفصائل هذا الصمود الأسطوري

منذ 15 mins 5 July، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة