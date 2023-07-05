الجهاد الاسلامي بالضفة الغربية: المقاومة في جنين تستعد لإعلان انتصارها وكسر غطرسة العدو بعدما فشل في تحقيق أهدافه – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2023 - 01:58

الجهاد الاسلامي بالضفة الغربية: المقاومة في جنين تستعد لإعلان انتصارها وكسر غطرسة العدو بعدما فشل في تحقيق أهدافه

منذ 19 mins 5 July، 2023
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