بوتين يشارك في اجتماع مجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي

يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء في اجتماع مجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

وتجري القمة هذا العام بشكل افتراضي عبر مؤتمر الفيديو، برئاسة الهند وبمشاركة زعماء الدول الأعضاء، وهي روسيا والصين والهند وكازاخستان وقرغيزيا وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان، والدول المراقبة هي بيلاروس وإيران ومنغوليا.

وسيخاطب القمة كذلك رئيس تركمانستان سردار بردي محمدوف، بصفة الضيف، وسيلقي كلمة فيها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وسيرفع كل من الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون تشانغ مينغ ومدير اللجنة التنفيذية لهيئة مكافحة الإرهاب الإقليمية التابعة للمنظمة رسلان مرزاييف تقريريهما أمام القمة.

وسيشارك في القمة كذلك عدد من رؤساء المنظمات الدولية.

ومن المتوقع أن تقوم القمة بإجمال حصيلة عمل المنظمة في العام المنصرم، وتحديد الاتجاهات الرئيسية للتعاون المتعدد الأوجه والمتبادل المنفعة في إطار المنظمة، وسيتبادل الزعماء الآراء حول القضايا الآنية الدولية والإقليمية.

وكان المكتب الصحفي للكرملين قد أعلن في وقت سابق أن قمة منظمة شنغهاي للتعاون ستولي اهتماما كبيرا بمسألة توسيع المنظمة، حيث من المتوقع إتمام عملية انضمام إيران إليها وإطلاق عملية انضمام بيلاروس.

وسيشدد الزعماء على تطوير الآليات لمحاربة الإرهاب والتطرف وتجارة المخدرات والجريمة الدولية.

ومن المقرر أن يوقع المشاركون في القمة على إعلان نيودلهي والعديد من الوثائق الأخرى. وسيتضمن الإعلان المشترك المواقف المتفق عليها من القضايا الآنية لجدول الأعمال الإقليمي والدولي وسيوقعون على استراتيجية للتطور الاقتصادي لدول المنظمة حتى عام 2030.

وسيكون العام المقبل “عام البيئة” في المنظمة. وفي أعقاب القمة ستتولى كازاخستان رئاسة المنظمة خلال الفترة من 2023 إلى 2024.

المصدر: وكالات