وفد من حزب الله زار مكتب خبراء السير في صيدا مهنئا بالأضحى

زار وفد من حزب الله برئاسة مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر مكتب خبراء السير في صيدا والجوار حيث كان في استقباله رئيس المكتب حسين الكلش ونائب نقيب خبراء السير في لبنان هيثم الظريف وعدد من الخبراء.

وقدم الوفد التهاني والتبريكات الى خبراء السير لمناسبة عيد الأضحى، وتم عرض للاوضاعهم الاجتماعية بشكل عام في ظل تردي الوضع الاقتصادي في لبنان.

من جهته ثمّن ضاهر لنشاط المكتب المميز من جهة “الاهتمام الكبير بأوضاع الخبراء وبث روح التعاون في ما بينهم كانهم عائلة واحدة”، متمنيا لهم التوفيق في أعمالهم ونشاطهم.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام