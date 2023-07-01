“الديمقراطي اللبناني”: الحوار هو السبيل الوحيد لحل شامل ينقذ البلد من أزماته

أشار الحزب “الديمقراطي اللبناني” إلى أن “الفراغ شبه الشامل الذي يعيشه لبنان اليوم، في ظل وضع مالي ونقدي وإقتصادي واجتماعي منهار بشكل كامل، قد يعتبر أعجوبة لا مثيل لها في العالم، إذ يعيش على شعب بأكمله من دون أدنى مقومات العيش ومتطلباته، ويستمر من يعتبرون أنفسهم مسؤولين عن الشعب بلامبالاتهم وتجاهلهم لواقع البلاد والعباد”.

واعتبر الحزب في بيان بمناسبة ذكرى التأسيس الـ22 أن “المرحلة تتطلب حكمة وتعقلا وانفتاحا في الداخل”، وتابع “يبقى الحوار الجاد والصريح هو السبيل الوحيد للوصول إلى حل شامل ينقذ البلد من أزماته ويوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية قادر على التواصل مع جميع الأفرقاء وتأليف حكومة تتحمل مسؤولياتها في إقرار الإصلاحات المطلوبة وتنفيذها، وفي إعادة بناء الثقة بين الدولة والشعب”.

ونوه البيان “بموقف مشايخ وأبناء الجولان العربي السوري المحتل الأبطال الميامين الذين يمثلون بكل فخر واعتزاز قيم العروبة والوطنية ومبادئ التوحيد الشريف، بدفاعهم عن أرضهم وعرضهم وحقهم بوجه عدو التاريخ والبشر”، وأكد “القوف إلى جانب أهله في الجولان وتضامنه معهم بكل الإمكانات المتاحة.

وأكد البيان “الإستمرار في نهجه الوطني المقاوم والإصلاحي والعمل بكل السبل المتاحة من أجل خلاص وطننا، والوصول إلى ما نطمح بالوصول إليه من وطن يحفظ كرامة شعبه وينبذ الفساد والفاسدين فيه ويحاسبهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام