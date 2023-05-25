“الديمقراطي اللبناني” هنأ بعيد المقاومة والتحرير: للاسراع بانتخاب الرئيس وتشكيل حكومة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 25 2023 - 12:42

“الديمقراطي اللبناني” هنأ بعيد المقاومة والتحرير: للاسراع بانتخاب الرئيس وتشكيل حكومة

منذ 22 mins 25 May، 2023
الحزب الديمقراطي اللبناني
لبنان

هنأ الحزب “الديمقراطي اللبناني” في بيان له الخميس اللبنانيين لمناسبة عيد المقاومة والتحرير.

وأكد البيان أن “عيد المقاومة والتحرير هو عيدٌ وطني مقدس يشارك فيه كل لبناني لديه الإنتماء الحقيقي الصادق لوطنه من أجل بناء وطن يعتز به شعبه، وطن وشعب مقاوم لأي عدو لديه أي مشروع ضد لبنان”.

وحيا البيان “كل مقاوم وطني ضحى بدمه بفكره وموقفه وإنتمائه وقافلة المقاومين اللبنانيين عبر التاريخ عابقة بوطنيين وأحرار ناضلوا وقاوموا لنتحرر من جميع أعداء الوطن وأخطرهم العدو الصهيوني”.

من جهة ثانية، دعا البيان “للإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تعمل على طرح خطة إنقاذ حقيقية تعالج وتنتشل لبنان من أزماته ومن الفساد والفاسدين فيه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة