ما علاقة “ألعاب الفيديو” بالاحتجاجات الفرنسية؟

في سياق تعليقه على الاحتجاجات والمواجهات في فرنسا بعد مقتل فتى على يد الشرطة، تحدث الرئيس الفرنسي عن تاثير قوي لألعاب الفيديو ومواقع التواصل على تأجيج التحركات.

وقال ايمانويل ماكرون “لقد لاحظنا في العديد من المنصات، مثل سناب شات وتيك توك، وغيرهما، دعوات لتنظيم أعمال عدوانية، ومن جهة أخرى، محاولات لتقليد العنف، وهو ما يؤدي بين الشباب إلى نوع من الانفصال عن الواقع. يبدو لنا أنهم يجلبون إلى الشارع مؤامرات ألعاب الفيديو التي تسمموا بها”.

واعلن خلال اجتماعه في مقر خلية الأزمة انه “في الساعات المقبلة، سننظم العمل مع هذه الخدمات لإزالة المحتوى الأكثر استفزازا. وستعمل الخدمات العامة أيضا مع هذه المنصات، عند الضرورة، لتحديد أولئك الذين يستخدمون هذه الشبكات الاجتماعية للدعوة إلى أعمال الشغب ومفاقمة العنف”.

واضاف “في ضوء الأحداث الأخيرة، تم اتخاذ قرار بإلغاء العديد من الفعاليات والتجمعات الترفيهية في أكثر الأقسام خطورة من أجل حماية مباني المدينة وحماية مواطنينا”.

المصدر: سبوتنيك