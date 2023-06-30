ماكرون: نتعاون مع منصات التواصل لحظر المحتوى الذي يحرض على العنف – موقع قناة المنار – لبنان
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June 30 2023 - 16:20
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مصادر سورية رسمية: الاحتلال الصهيوني يفجر حقل ألغام بمنطقة الخشة في الجولان السوري المحتل تمهيدا لإقامة توربينات هوائية
مصادر سورية: سماع دوي انفجارات في الجولان المحتل على الاتجاه الجنوبي الغربي لبلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي
قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم قرية بورين جنوب مدينة نابلس وسط اندلاع مواجهات وإطلاق الرصاص الحي باتجاه الشبان
قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل شابين فلسطينيين من سكان مخيم الأمعري اثناء مرورهما عن حاجز (جبع) شمال شرق القدس المحتلة
صندوق النقد الدولي: الأزمة المالية في لبنان تفاقمت بسبب التقاعس عن اتخاذ إجراءات ومقاومة الإصلاحات
صندوق النقد: إجمالي الدين العام في لبنان قد يصل إلى نحو 550 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027
صندوق النقد: منذ سقوط لبنان أسيرا لأزمته الاقتصادية عام 2019 انخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنحو 40 بالمائة
صندوق النقد: فقدت العملة 98% من قيمتها وتجاوز معدل التضخم حاجز 100% وخسر البنك المركزي ثلثي احتياطياته من النقد الأجنبي
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: من يرتكبون جريمة حرق نسخة من القرآن الكريم ومن يسمحون بها لن يبلغوا أهدافهم
أردوغان: عاجلا أم آجلا سنعلّم رموز الغطرسة الغربية أن إهانة مقدسات المسلمين ليست حرية فكر
الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تدين حرق نسخة من القرآن الكريم: سنعقد اجتماعا طارئا في مدينة جدة الأسبوع المقبل
تظاهرات غاضبة لليوم الثالث تواليا في عدد من المدن الفرنسية احتجاجا على مقتل الشاب "نائل م" على يد شرطي في منطقة نانتير
مواجهات عنيفة بين الشرطة ومحتجين في العاصمة باريس وضواحيها والشرطة تؤكد تسجيل عدد كبير من الاصابات والخسائر المادية
الخارجية الجزائرية: نتابع باهتمام بالغ قضية وفاة مواطن "بشكل وحشي" في فرنسا
الإليزيه: الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مستعد لاعتماد آلية للحفاظ على الأمن دون محاذير
الحكومة الألمانية: قلقون من التطورات في فرنسا
ماكرون: نتعاون مع منصات التواصل لحظر المحتوى الذي يحرض على العنف
منذ 52 mins
30 June، 2023
ماكرون
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