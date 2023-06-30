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June 30 2023 - 16:18

القضاء الفرنسي يستمع لمساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة

منذ 59 mins 30 June، 2023
HTRIMRCHES
لبنان

تستمع قاضية فرنسية الجمعة لمساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة ماريان الحويك في إطار تحقيقات حول أصول الحاكم في أوروبا، وفق ما أفادت مصادر مطلعة على الملف مشيرة إلى إمكانية توجيه اتهامات للحويك.

ووصلت الحويك (43 عاماً) عند الساعة التاسعة والربع صباحاً إلى المحكمة في باريس بعدما استدعتها القاضية المسؤولة عن التحقيقات.

وتحقق دول أوروبية عدة بينها فرنسا في ثروة سلامة ويشتبه المحققون في أنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقّد، فضلا عن إساءة استخدامه أموالاً عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود.

ويشتبه القضاء الفرنسي بأن الحويك لعبت دوراً بارزاً في الأمر.

 

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