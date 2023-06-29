الخارجية اللبنانية: هذا الفعل الذي يتكرر للمرة الثانية يشكل اعتداء على مقدسات المسلمين واستفزازًا لمشاعرهم – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2023 - 12:52

الخارجية اللبنانية: هذا الفعل الذي يتكرر للمرة الثانية يشكل اعتداء على مقدسات المسلمين واستفزازًا لمشاعرهم

منذ 2 ساعة 29 June، 2023
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