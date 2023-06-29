حزب الله: على الحكومة السويدية وقف هذا المسار الانحداري السيء بدل التلطي خلف مقولة حرية التعبير وغيرها من الشعارات المنمقة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2023 - 09:48
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حزب الله: على الحكومة السويدية وقف هذا المسار الانحداري السيء بدل التلطي خلف مقولة حرية التعبير وغيرها من الشعارات المنمقة
منذ 15 mins
29 June، 2023
عاجل
السويد
القرآن الكريم
حزب الله
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