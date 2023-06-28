بريطانيا.. راكب يطعن نفسه حتى الموت في محطة مترو

أفادت وسائل إعلامية بريطانية أن راكبا في محطة مترو سلون سكوير غرب العاصمة لندن، طعن نفسه حتى الموت، أمام الركاب الآخرين، مما أثار حالة من الرعب.

وقالت الشرطة في بيان إن “الضباط ما زالوا في مكان الحادث في ميدان سلون بعد ورود أنباء عن إصابة رجل بجروح خطيرة. حضر المسعفون ولكن بالرغم من بذلهم قصارى جهدهم فقد أعلنت وفاته في مكان الحادث”، مؤكدة أنه “لا يتم التعامل مع الحادث على أنه مشبوه”.

وقد نشر مغرد عبر “تويتر” صورة للمحطة وهي مغلقة، وكتب “لست متأكدا مما يحدث في سلون سكوير ولكن المحطة مغلقة هناك حوالي 6 سيارات للشرطة وسيارات الإسعاف، لذا تجنب المنطقة إذا كنت تقود السيارة.. شارع سلون مغلق أيضا”.

المصدر: روسيا اليوم