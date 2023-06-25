النائب سليمان: للاستفادة من الحراك الدولي والتقارب السعودي والايراني لانتخاب الرئيس

قال عضو تكتل “الاعتدال الوطني” النائب محمد سليمان “من المفروض ان نستفيد من الحراك الدولي والاقليمي والتقارب السعودي والايراني والحراك الفرنسي للنهوض في بلدنا وانتخاب رئيس للجمهورية لان الانهيار والانحدار لم يعد يحتمل والمؤسسات في حالة ضياع و تحلل”.

وتابع سليمان الاحد “قادمون على شغور في المصرف المركزي وقريبا في قيادة الجيش، والمطلوب تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية والانتماءات الخارجية، ويجب اخذ العبر من الدول المجاورة التي اصابها الدمار، وعلينا ان نهتم ببلدنا ونعمل على انقاذه”.

وأضاف سليمان “نحن ككتلة ضد الانقسامات العمودية وحريصون على التلاقي والوفاق بين الجميع وعلى العقلانية وفي الجلسات المقبلة سننتخب من يقارب تطلعاتنا وهواجسنا السنية ولدينا منتخبينا وشارعنا الذي يطالبنا، واي مرشح يريد ان يفاوضنا عليه ان يناقشنا ويشاركنا بالقرار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام