مشروع قانون لعزل بايدن!

صادق الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون للبدء في تحقيقات قد تفضي الى إجراءات أولية لعزل الرئيس الاميركي جو بايدن واتهامه بإساءة استخدام السلطة والتقصير في أداء واجبه كرئيس للولايات المتحدة.

وأجري التصويت على أساس حزبي، حيث صوت 219 عضوا جمهوريا بالموافقة، بينما صوت 208 أعضاء ديمقراطيين ضد مشروع القانون.

تم تمرير مشروع قانون للبدء في التحقيق حول الاتهامات بالمخالفات ضد بايدن -المنتمي للحزب الديمقراطي- وعائلته، وإحالة تلك الاتهامات إلى لجنتي الأمن الداخلي والقضاء التابعتين لمجلس النواب.

وإذا صوَتت اللجنتان لصالح بدء التصويت الرسمي داخل مجلس النواب لعزل الرئيس الأميركي، فسيبدأ المجلس في التصويت رسميا على المشروع.

وينص الدستور الأميركي على إمكانية محاكمة وعزل الرئيس من منصبه بسبب “الجرائم والجنح الجسيمة”.

المصدر: سبوتنيك