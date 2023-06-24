بوتين: ما نشهده الآن هو خيانة داخلية وطعنة في الظهر وعلى قوات فاغنر تحمل العقاب – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
June 24 2023 - 11:06
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
24 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بعد الاعلان عن تنفيذه عملية إطلاق نار على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة
نجمة داوود الحمراء الصهيونية: نقل اصابتين في عملية اطلاق نار على معبر قلنديا احداها خطيرة
وزير ما يسمى بالأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير يتوعد بقتل آلاف الفلسطينيين وهدم منازلهم وتكثيف الاستيطان
جهاز الأمن الداخلي للاحتلال "الشاباك" يحذر من انهيار السلطة الفلسطينية وفقدانها السيطرة على الضفة الغربية المحتلة
حزب الله يدين ما اقدمت عليه عصابات المستوطنين في قريتي عوريف وترمسعيا من تدنيس للمساجد وحرق للقرآن الكريم
حزب الله: إن التطاول على كتاب الله هو عمل مدان ومرفوض يمثل أعلى درجات الإرهاب والعنصرية ويمس في معتقدات الناس وعباداتهم
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: نحذر قوات فاغنر من خوض مغامرة اجرامية في وقت تواجه موسكو قتالا صعبا
بوتين: ما نشهده الآن هو خيانة داخلية وطعنة في الظهر وعلى قوات فاغنر تحمل العقاب
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يفتح تحقيقاً بشأن دعوة مؤسس مجموعة "فاغنر" إلى تمرد مسلح
قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين يعلن سيطرة قواته على مدينة جنوبي روسيا ويهدد بالتوجه إلى موسكو
بوتين: ما نشهده الآن هو خيانة داخلية وطعنة في الظهر وعلى قوات فاغنر تحمل العقاب
منذ 44 mins
24 June، 2023
عاجل
بوتين
روسيا
شويغو
فاغنر
مجموعة فاغنر
يفغيني بريغوجين
التعليقات
ذات صلة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: سننتصر وسنخرج أقوياء وكل من حمل السلاح ضد الجيش هو خائن
حدث اليوم | مؤسس “فاغنر” يطلق دعوة للعصيان المسلح.. وروسيا تعزز إجراءاتها الأمنية والعسكرية
بالفيديو | مسيرات روسية تدمر مقراً أوكرانياً في زابوروجيه ورتل آليات جنوب دونيتسك
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}