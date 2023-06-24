بوتين: ما نشهده الآن هو خيانة داخلية وطعنة في الظهر وعلى قوات فاغنر تحمل العقاب – موقع قناة المنار – لبنان
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June 24 2023 - 11:06

بوتين: ما نشهده الآن هو خيانة داخلية وطعنة في الظهر وعلى قوات فاغنر تحمل العقاب

منذ 44 mins 24 June، 2023
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