الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: سننتصر وسنخرج أقوياء وكل من حمل السلاح ضد الجيش هو خائن – موقع قناة المنار – لبنان
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June 24 2023 - 11:04

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: سننتصر وسنخرج أقوياء وكل من حمل السلاح ضد الجيش هو خائن

منذ 55 mins 24 June، 2023
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