“هيئة علماء بيروت” دانت الإعتداءات الصهيونية على المساجد في الضفة الغربية

دانت “هيئة علماء بيروت” في بيان، “إقدام قطعان من المستوطنين على اقتحام المساجد في الضفة الغربية بفلسطين المحتلة وتدنيسها والقيام بإهانة كتاب المسلمين القرآن الكريم واحراقه ما يعتبر من أكثر الأعمال الشنيعة تجاه أهم مقدسات المسلمين جميعا”، وقالت: “‏اننا اذ ندين هذا العمل الإرهابي الجبان والوضيع الذي يشبه أخلاق هؤلاء أقذر اصناف البشر خسة وكراهية وعنصرية، ندعو العالم الإسلامي وحكوماته الى اتخاذ المواقف المناسبة والواجبة على كل المسلمين نصرة للدين وكتاب الله الكريم”.

وختمت: “واذا كنا نسكت عن هذا الاعتداء الصارخ فماذا بقي لنا.. هل يجوز السكوت على مثل هذا الاعتداء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام