“هيئة علماء بيروت”: العملية البطولية في الاغوار تأكيد على تصميم الشعب الفلسطيني لمتابعة الكفاح حتى تحقيق النصر

باركت “هيئة علماء بيروت” في بيان، “العملية البطولية النوعية في منطقة الاغوار، التي نفذها مجاهدون ابطال من شعبنا الفلسطيني المقاوم والتي استهدفت حافلة من جنود الاحتلال الإسرائيلي الذي يمعن بالقتل والتدمير بحق المدنيين العزل”، واكدت ان ان “هذا الشعب لا يلين مهما عظمت التضحيات، ولا تنكسر ارادته، بل يزداد قوة وعزيمة وتصميما على مواجهة الإعتداءات ومتابعة الجهاد والكفاح لتحقيق النصر الكامل، رغم كل إجراءات العدو وتحصيناته”.

وختمت: “نشد على أيدي اخواننا المجاهدين ونبارك لهم هذا الايمان الراسخ بحق قضيتهم، وسيكون النصر حليفهم في نهاية المطاف إن شاءالله”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام