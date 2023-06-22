إعلام العدو : التغيير في سياسة الاغتيالات جوا جاء بدعم من غالانت وموافقة نتنياهو بعد معارضة الجيش – موقع قناة المنار – لبنان
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June 22 2023 - 00:02

إعلام العدو : التغيير في سياسة الاغتيالات جوا جاء بدعم من غالانت وموافقة نتنياهو بعد معارضة الجيش

منذ 1 ساعة 21 June، 2023
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