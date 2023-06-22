بالفيديو| 3 شهداء في عملية اغتيال بواسطة طائرة دون طيار لسيارة قرب جنين

استهدفت طائرات الاحتلال الحربية دون طيار، مساء اليوم الأربعاء، سيارة مدنية يستقلها شبان فلسطينيون بصاروخ استطلاع في جنين.

وزعم الاعلام العبري، أن”طائرات الاحتلال قصفت بالصواريخ خلية مسلحة في الجلمة قرب جنين، فيما لم يعرف وجود شهداء أو إصابات حتى اللحظة”.

وحسب الدفاع المدني الفلسطيني، فقد تم العثور على 3 شهداء داخل المركبة المستهدفة التي قصفها الاحتلال في الجلمة قرب جنين.

وقال جهاز الشاباك والناطق باسم جيش الاحتلال في بيان مشترك بيان مشترك: “استهدف الجيش الإسرائيلي خلية نفذت عدة عمليات إطلاق نار على مستوطنات في الضفة الغربية”.

وحسب المصادر المحلية، فقد حاصرت قوات الاحتلال المنطقة، ومنعت سيارات الاسعافات من محاولة نقل المصابين في الاستهداف.

إلى ذلك، اندلعت اشتباكات مسلحة وعنيفة قرب مكان الحدث شمال جنين.

وأكدت المصادر، أن جيش الاحتلال “الإسرائيلي” يحتجز جثامين الشهداء الذين تم استهدافهم داخل مركبة بواسطة طائرة مسيرة في جنين.

مجموعة مقاومين من كتيبة جنين

وزفت سرايا القدس- كتيبة جنين مساء اليوم شهداءها الذين ارتقوا في عملة الاغتيال، وقالت كتيبة جنين في بيان لها ان:” الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن ما سيكون من عقاب وعذاب على هذا القرار وليفعل بنا الله بعد ذلك ما يشاء”.

والشهداء هم :

الشهيد القائد الميداني: صهيب عدنان الغول (٢٧ عاماً) قائد إحدى تشكيلات كتيبة جنين – سرايا القدس

الشهيد البطل: محمد بشار عويس (٢٨ عاماً) أحد قادة كتائب شهداء الأقصى

الشهيد المجاهد: أشرف مراد السعدي (١٧ عاماً) أحد مجاهدي سرايا القدس _ كتيبة جنين

وجاء في البيان :” نعاهد الله تعالى أن نواصل الدرب الذي خطه شهداؤنا بدمائهم الطاهرة، وأن نبقى على عهدهم ووصاياهم حتى يكتب الله لنا النصر والتحرير”.

وتابع البيان”أمام هذا القرار الأحمق لقيادة العدو واستهداف ثلة من مجاهدينا باستخدام طائراته المسيرة واحتجاز جثامين مجاهدينا، فعلى قيادة العدو أن تتحمل ما سيكون من عقاب وعذاب على هذا القرار وليفعل بنا الله بعد ذلك ما يشاء”.

وختم”إن هذه الاغتيالات لن تنال من عزيمتنا، فلقد أعددنا لكم بإذن الله ما يسوء وجوهكم ويشفي صدور قوم مؤمنين”.

الشهداء أشرف السعدي، صهيب الغول، محمد عويس

المصدر: فلسطين المحتلة