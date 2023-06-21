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June 21 2023 - 21:08

تقرير مصور| الوزير حمية مكلف بدراسة لتعديل العقد بين الدولة وسوليدير

منذ 25 mins 21 June، 2023
لبنان

كلف مجلس الوزراء وزير الاشغال والنقل علي حمية باعداد دراسة لتعديل العقد بين الدولة وشركة سوليدير.

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