أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن فرض روسيا حظرا غير محدد زمنيا على دخول 48 أستراليا أراضيها، ردا على العقوبات ذات الدوافع السياسية المفروضة من قبل أستراليا.

وجاء في بيان الخارجية: “ردا على العقوبات ذات الدوافع السياسية ضد الأفراد والكيانات القانونية الروسية من قبل الحكومة الأسترالية، التي تم فرضها كجزء من حملة “الغرب الجماعي” المعادية للروس، تم حظر الدخول إلى بلدنا على أساس غير محدود المدة أمام 48 أستراليا إضافيا، من بين المقاولين العسكريين والصناعيين والصحفيين ونواب البلديات الذين يشكلون الأجندة المعادية لروسيا في هذا البلد”.

وطال الحظر الروسي نائبة رئيس وزراء ولاية فيكتوريا، جاسينتا آلان، وعضو مجلس إدارة شركة “تاليس أستراليا” للصناعات العسكرية، آلان بول وموظفين آخرون، فضلا عن مدير عمليات الطيران في شركة SYPAQ، لوك أسبينال، وبعض أعضاء مجلس إدارة مجلس جنوب أستراليا للتحضير ليوم أستراليا، وبعض الصحفيين في صحيفة “أستراليان”.

وأشارت الدائرة الدبلوماسية الروسية أيضا إلى أن العمل على تحديث “قائمة الحظر” الروسية سيستمر، ردا على المسار المناهض لروسيا في أستراليا.