مصادر وزارة التربية : سيصدر بيان حول تفصيل الترفيع للشهادة المتوسطة ان كان اعفاء كاملا او الاعتماد على علامات الامتحانات المدرسية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2023 - 17:50

مصادر وزارة التربية : سيصدر بيان حول تفصيل الترفيع للشهادة المتوسطة ان كان اعفاء كاملا او الاعتماد على علامات الامتحانات المدرسية

منذ 2 ساعة 21 June، 2023
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