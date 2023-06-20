4 قتلى صهاينة وإصابة آخرين في عملية اطلاق نار بمستوطنة عيلي واستشهاد مقاوم

قتل 4 صهاينة وأصيب 3 آخرون في عملية إطلاق نار فدائية عصر اليوم الثلاثاء، قرب مستوطنة “عيلي” شمال رام الله واستشهد المنفذ وتحدث اعلام العدو عن انسحاب منفذ اخر من المكان.

واكدت إذاعة الجيش الصهيوني مقتل المستوطنين الاربعة. وقالت “على ما يبدو انسحب منفذ ثان من مكان الحادث”.

وحسب الاعلام العبري، فقد دوت صفارات الإنذار في مستوطنة “عيلي” وسط مخاوف من تسلل مقاومين.

وأكد اعلام العدو أن منفذ العملية استعمل بندقية آلية من طراز M16، ووصف موقع “مفزاكي راعم” العملية انها ليست سهلة .

وقال الاعلام العبري: “مسلحون يستقلون مركبة أطلقوا النار على حارس على مدخل مستوطنة “عيلي”، فأصابوه بجراح، وبعدها هاجموا مطعماً في المكان، فقتلوا 3 وأصابوا 2 بجراح أحدهم بحال الخطر الشديد، جرى استهداف احد المهاجمين في المكان وانسحب بقية المهاجمين ، بنادق نوعية استخدمت في العملية وليست اسلحة محلية الصنع”.

عمليات متصاعدة: 22 قتيلاً صهيونيا وعشرات الاصابات عام 2023

وأدت عمليات المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، إلى 22 قتيلاً صهيونيا و216 جريحاً في صفوف قوات الاحتلال والمستوطنين، وذلك منذ بداية عام 2023 الجاري.

وأفاد مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” بأن 68 عملية وقعت في القدس، وأسفرت عن 12 قتيلاً و56 جريحاً، إضافة إلى 68 عملية أخرى وقعت في نابلس، وأسفرت عن 3 قتلى و65 جريحا.

وأشار المركز إلى أن المقاومة نفذت 10 عمليات في أريحا أسفرت عن 4 قتلى و6 جرحى، فيما وقعت 17 عملية في الداخل المحتل، وأسفرت عن قتيلين و15 جريحا.

وامتدت عمليات المقاومة إلى محافظة طولكرم، والتي شهدت 8 عمليات، وأسفرت عن قتيل و7 جرحى، إضافة إلى 20 عملية في جنين أسفرت عن 20 جريحاً.

ووقعت 19 عملية في رام الله أسفرت عن 19 جريحاً، و15 عملية في الخليل أدت إلى 15 جريحاً، و10 عمليات في قلقيلية أسفرت عن 10 جرحى، وعمليتان في بيت لحم أسفرتا عن جريحين، وعملية في طوباس أسفرت عن جريح.