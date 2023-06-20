وفد من “القومي” زار السفير الروسي: لانتخاب رئيس للجمهورية وانتظام المؤسسات – موقع قناة المنار – لبنان
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June 20 2023 - 17:50

وفد من “القومي” زار السفير الروسي: لانتخاب رئيس للجمهورية وانتظام المؤسسات

منذ 59 mins 20 June، 2023
أخبار موقع المنار
لبنان

زار رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان ربيع بنات على رأس وفد الثلاثاء السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، في مركز السفارة قي بيروت.

واوضح بيان للحزب ان “الطرفين تباحثا في الدور الروسي الكبير في الحفاظ على وحدة الكيانات وعدم السماح للمشروع الآخر بالانتصار لفرض فيدراليات الطوائف وفي سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية الكبيرة، التي تضرب كيانات الأمة”، وتابع “كما شددا على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية للخروج من الأزمة في لبنان وتحقيق انتظام المؤسسات، واتفقا على أن المعايير يجب أن تكون الإصلاح ومواجهة مخططات التقسيم وحفظ وحدة لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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