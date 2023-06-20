قوات الاحتلال تجبر المرابطات على الخروج من المسجد الأقصى تزامناً مع تكبيرات تسمع بالبلدة القديمة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 20 2023 - 00:34
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الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة: المواجهة في جنين کانت ذات أهمية کبيرة
النخالة: إعطاب 7 اليات عسکرية من خلال الأسلحة المتواضعة للمقاومة هو إنجاز مهم ولا نخشى تهديد ووعيد الاحتلال
سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي: أوقعنا قوات العدو في كمين محكم بجنين
سرايا القدس: 7 جنود صهاينة أصيبوا في الكمين جراح بعضهم خطرة كما تم اعطاب عدد من الاليات المدرعة
اعلام العدو: العثور على عدة اصابات في جسم طائرة "الآباتشي" جراء تعرضها لإطلاق نار كثيف من جنين
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: ندين بشدة الهجوم الوحشي والمجرم للاحتلال الصهيوني على مدينة جنين
الاتحاد الأوروبي: نشعر بقلق من خطط إسرائيل لبناء أكثر من 4000 وحدة استيطانية وندعو إلى عدم المضي في ذلك
الصليب الأحمر الدولي: فريقنا في السودان تعرض لإطلاق نار خلال نقله جنودا جرحى إلى المستشفى بناء على طلب طرفي النزاع
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: النزاع ربما يتجاوز الحدود السودانية وهناك أكثر من مليوني نازح داخليا بسبب الأزمة
وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: نتعهد بتقديم 22 مليون دولار إضافية لصالح الاستجابة الإنسانية في السودان
السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي: اللوبي الصهيوني ومعه الغرب الكافر يتحرك بكل إمكاناته وفي كل مجال لإفساد النفس البشرية
السيد الحوثي: أمريكا حملت راية الفساد ولواء الرذيلة بشكل علني فاضح وقبيح ومخزٍ
حركة أمل: خلاص لبنان وإنهاء الشغور لن يحصل بالمكابرة والرهان على متغيرات اقليمية بل ينتج عن حوار وتوافق وطنيين
وزير الثقافة محمد المرتضى: نحن بصدد التوقيع على خطة عمل تنفيذية لبرنامج التعاون بين روسيا ولبنان لتفعيله وتمتينه
قوات الاحتلال تجبر المرابطات على الخروج من المسجد الأقصى تزامناً مع تكبيرات تسمع بالبلدة القديمة
منذ 52 mins
19 June، 2023
المسجد الأقصى
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