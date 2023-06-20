قوات الاحتلال تجبر المرابطات على الخروج من المسجد الأقصى تزامناً مع تكبيرات تسمع بالبلدة القديمة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 20 2023 - 00:34

قوات الاحتلال تجبر المرابطات على الخروج من المسجد الأقصى تزامناً مع تكبيرات تسمع بالبلدة القديمة

منذ 52 mins 19 June، 2023
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