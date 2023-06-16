الشيخ الخطيب: للاستجابة للحوار.. وعلى الحكومة معالجة مشاكل المواطنين

قال نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب “نأمل بعد التطورات الأخيرة التي حصلت في البرلمان وأفضت الى النتيجة المرتقبة من فشل المناورات لبعض القوى السياسية أن يُستجاب لدعوة الحوار التي أطلقها دولة الرئيس نبيه بري”.

وأضاف الشيخ الخطيب في خطبة صلاة الجمعة في في مقر المجلس الشيعي على طريق مطار بيروت الدولي “على الحكومة الا تنتظر الحل السياسي وتقوم بما تستطيع من حلول لمشاكل المواطنين وليس فرض المزيد من الأعباء سواء في فواتير الكهرباء غير المقبولة او غيرها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام