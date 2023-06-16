الشيخ ياسين أكد على أولوية الحوار

رأى رئيس “لقاء علماء صور ومنطقتها” الشيخ علي ياسين الجمعة أنه “بين التقاطع والمقاطعة يعيش لبنان في الفراغ وعدم الحلول المنقذة للوطن والمواطن”.

وقال الشيخ ياسين “ما شهدته الجلسة الاخيرة لانتخاب الرئيس، يؤكد ان جلسات الحوار اولى من تلك الجلسات التي باتت لعرض العضلات لا أكثر” ، وشدد على ان “المشكلة ليست في اسم المرشح بل في صفاته ونهجه الذي يشكل اساسا لخروج لبنان من ازمته”.

ولفت الشيخ ياسين الى ان “الأزمات السياسية التي يشهدها لبنان كل فترة والتي اخرها ما نعيشه هذه الايام تثبت ضرورة اعادة صياغة النظام اللبناني بما يتوافق مع مصالح الشعب ويراعي التغييرات مخافظا على الانجازات وكذلك على قدر التحديات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام