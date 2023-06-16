الكرملين يعلن عن زيارة مرتقبة لبوتين إلى تركيا

أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيزور تركيا بدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وقال أوشاكوف الخميس، إن “الرئيس التركي أكد على دعوته رئيسنا لزيارة تركيا”.

وأضاف أن “برنامج الزيارة قد حدد، ولكن موعدها لم يبحث بعد”.

يذكر أن بوتين كان قد أجرى اتصالا هاتفيا مع أردوغان يوم 7 حزيران/يونيو الجاري، حيث بحثا مسائل التعاون الثنائي بين البلدين، وأكدا عزمهما على مواصلة تنفيذ المشاريع المشتركة في مجالات الطاقة والتجارة والسياحة.

وبحث الرئيسان كذلك الوضع في أوكرانيا وعددا من القضايا الدولية الأخرى والتنسيق الدولي بين موسكو وأنقرة.

المصدر: وكالات