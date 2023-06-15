أمن الدولة في الجنوب أقفلت محال لتعبئة المياه بالشمع الأحمر – موقع قناة المنار – لبنان
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June 15 2023 - 19:06

أمن الدولة في الجنوب أقفلت محال لتعبئة المياه بالشمع الأحمر

منذ 58 mins 15 June، 2023
امن الدولة
لبنان

كشفت دورية من مكتب أمن الدولة في صور على عدد من المحال المخصصة لتكرير المياه، برفقة مندوبين عن وزارة الاقتصاد، حيث تم تسطير محاضر ضبط في حق المخالفين، عملا بإشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان.

في بلدة عين بعال، تم تسطير محضر ضبط في حق اللبناني م. س.، لمخالفته المواصفات المطلوبة.
وتم تنظيم محضر آخر في حق المواطن ف. ب. وختم محله بالشمع الأحمر لوجود بكتيريا في المياه.
في بلدة حناويه، تم تسطير محضر ضبط في حق المواطن ق. ق. وختم محله بالشمع الأحمر لاحتواء المياه على بكتيريا .
أما في بلدة صديقين، فقد تم تسطير محضري ضبط، وتم ختم محلين بالشمع الأحمر لاحتواء المياه على بكتيريا ومخالفتها المواصفات المطلوبة.

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