وزير الدفاع التركي يؤكد المضي بتقديم كافة انواع الدعم لتعزيز قوّة الجيش الأذربيجاني

أكد وزير الدفاع التركي يشار غولر، اليوم الثلاثاء، العزم على زيادة التعاون بين القوات المسلحة لبلاده ونظيرتها الأذربيجانية، وأنّ بلاده ستقدّم كافة أنواع الدعم لتعزيز قوّة الجيش الأذربيجاني.

وفي معرض إجابته عن أسئلة الصحفيين، خلال مرافقته للرئيس رجب طيب أردوغان في زيارته إلى أذربيجان، أوضح غولر أنّ تركيا ستعمل على تعزيز علاقاتها مع أشقائها الأذربيجانيين من خلال تكثيف الأنشطة المشتركة في إطار مبدأ “شعب واحد في دولتين”.

وفي هذا السياق، قال غولر: “سنبقى قلبًا واحدًا مع أشقائنا الأذربيجانيين، ونحن إلى جانب أذربيجان دائمًا”.

واعتبر غولر أن نظيره الأذربيجاني ذاكر حسنوف، حقق نجاحات مهمة في مجال إعادة هيكلة الجيش الأذربيجاني، والعمل المشترك مع القوات المسلحة التركية. وأكّد غولر أنّ تركيا ستواصل تدريباتها سويًا وفقًا لمعايير حلف شمال الأطلسي “الناتو” من أجل تقديم كافة أنواع الدعم، وتعزيز الجيش الأذربيجاني “القوي”، حسب تعبيره.

المصدر: مواقع