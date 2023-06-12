ضابط استخبارات صهيوني : قوات الرضوان ستحتل الشمال

قال ضابط الاستخبارات العسكرية الصهيونية السابق جاك نيريا اليوم الاثنين، إنه في حال وقوع حرب مع حزب الله سيتم إطلاق 2000 صاروخ يوميًا على الأقل على الكيان المؤقت.

جاء ذلك خلال لقاء خاص على قناة i24NEWS العبرية حول آخر التطورات الأمنية الأخيرة على الحدود الفلسطينية اللبنانية. وأشار نيريا إلى أن تصريحات حزب الله باتت أكثر جدية ونعرف أنه يوجد لحزب الله خطة للاستيلاء على جزء من الجليل الأعلى من جهة كريات شمونا حتى نهاريا، وبحسب خطتهم التي سمعنا عنها عام 2011، تقوم خمسة الوية من وحدة النخبة الرضوان بالدخول الى ثلاثة محاور … أرى أن هذه الألوية ستدخل خلال اجتياح محتمل لحزب الله.

وتطرق أن هناك تخطيط لحزب الله لشن حرب تبدأ من خلال “إطلاق آلاف الصواريخ تجاه الكيان المؤقت ، قوات الرضوان تدخل الى الحاجز وتحاول تدميره من أربع مواقع حتى يكون خرق للخطوط الصهيونية وسيتم الاستيلاء على كرميئيل بالداخل وكريات شمونة بالشرق ونهاريا، هذا التخطيط القائم والكيان الصهيوني يجهز نفسهه لهذا التخطيط بالذات، حزب الله يمتلك تخطيط طويل المدى”.

وشدد على أنه “اذا تحولت ايران الى دولة نووية لن يكون هناك أمل لإسرائيل لمحاربة حزب الله، لأن الردع المتبادل سيكون نووي من جانب ايران، وإسرائيل لن تتعاطى مع هذا، باعتقادي أنه خلال هذه الفترة حتى تصبح ايران دولة نووية هناك وسائل على الطريق”.

وحول التطورات الأخيرة على الحدود علقت ساريت زهابي -ضابط احتياط بالجيش الصهيوني ومديرة “الما” للأبحاث قائلة:”خلال الأيام الأخيرة شهدنا العديد من الاستفزازات الكثيرة لحزب الله، ردا على محاولات الجيش الصهيوني إنشاء جدار، خلال الأسبوع الأخير كان في مزارع شبعا، استفزازات وصلت الى حد القاء الحجارة على الجيش وصولا الى جنود من الجيش اللبناني يوجهون “ار بي جي” نحو الجنود .

وأشارت زهافي الى أن عناصر حزب الله تدربوا خلال مناوراتهم الأخيرة على خطف جندي، وبرأيها بث هذا التدريب يأتي في إطار حربهم النفسية. وذكرت أن المناورة الأخيرة قبل أسبوعين على الحدود اشتملت على استخدام ذخيرة ومركبات إيرانية “نعرف أنه يمتلك أكثر من 200 الف قذيفة وطائرات مسيرة جميعها من انتاج ايراني، وحين نتحدث عن البعد الأيديولوجي نرى هنا أعلاما لإيران وصورا لقاسم سليماني”.

المصدر: اعلام العدو