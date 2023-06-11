الطقس في لبنان..

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان أن يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا الى غائم احيانا بسحب مرتفعة ورياح ناشطة في المناطق الشمالية مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية ودون تعديل في المناطق الساحلية وارتفاعها بشكل محدود في المناطق الجبلية و يستمر ظهور الضباب على المرتفعات.

– الحال العامة: طقس ربيعي متقلب احيانا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، معدل درجات الحرارة لشهر حزيران تتراوح بين 22 و 30 درجة مئوية في بيروت.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الاحد: غائم جزئيا بالاجمال مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والساحلية وارتفاعها بشكل طفيف في المناطق الداخلية واحتمال تساقط رذاذ خلال فترة الظهيرة في المناطق الجبلية والشمالية، كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم احيانا بسحب مرتفعة ورياح ناشطة في المناطق الشمالية مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية ودون تعديل في المناطق الساحلية وارتفاعها بشكل محدود في المناطق الجبلية و يستمر ظهور الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم احيانا بسحب مرتفعة ورياح ناشطة في المناطق الشمالية دون تعديل بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والساحلية وارتفاعها بشكل محدود في المناطق الجبلية. يتوقع تساقط امطار مساء في المناطق الجنوبية مع احتمال حدوث برق ورعد، كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: غائم جزئيا بالاجمال ورياح ناشطة في المناطق الشمالية دون تعديل بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية وارتفاعها بشكل طفيف في المناطق الداخلية وانخفاضها بشكل محدود في المناطق الجبلية كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 20 الى 30 درجة، فوق الجبال من 15 الى 23 درجة، في الداخل من 15 الى 32 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 35كم/س.

– الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 23°م.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام