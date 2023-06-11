مستوطنون صهاينة تعمدوا الإضرار بالأراضي الزراعية بمسافر يطا بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2023 - 11:18

مستوطنون صهاينة تعمدوا الإضرار بالأراضي الزراعية بمسافر يطا بالضفة المحتلة

منذ 35 mins 11 June، 2023
الارض الفلسطينية
فلسطين

أقدمت مجموعة من المستوطنين الصهاينة اليوم الأحد على رعي أغنامهم في أراضي المواطنين المزروعة بالمحاصيل الصيفية، في منطقة الثعلة بمسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت مصادر فلسطينية أن “عشرات المستوطنين استباحوا أراضي المواطنين المزروعة بالمحاصيل الصيفية وأدخلوا أغنامهم إلى منطقة الثعلة، لرعيها وتخريبها”، وأضاف ان “قوات الاحتلال سمحت للمستوطنين باستباحة أراضي المواطنين ومزروعاتهم، ما حال دون رعي المواطنين أغنامهم في أراضيهم”.

وأشارت المصادر إلى أن “المستوطنين استباحوا بحماية جيش الاحتلال الرعي في عدة مناطق منها: الزويدين، فاتح صدرة، العين البيضة، هلال العدرة، المناطق المحاذية للتواني، سمرة، القويويس، مغاير العبيد والمناطق القريبة من المستوطنات منها مستوطنة كرمئيل، ماعون، أفيغال، مسبائير وحيفر، المقامة عنوة على أراضي مسافر يطا”.

المصدر: فلسطين اليوم

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