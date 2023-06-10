بانتظار جلسة الاربعاء عدّاد الأصوات بين جمع وطرح – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2023 - 23:12

بانتظار جلسة الاربعاء عدّاد الأصوات بين جمع وطرح

منذ 3 ساعة 10 June، 2023
لبنان

بلا حسم في أي شيء يتحضّر الاسبوع المقبل لجلسة انتخاب الرئيس.

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