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June 10 2023 - 13:32

بالفيديو | مقبرة مدرعات الناتو بعيون أوكرانية!

منذ 1 ساعة 10 June، 2023
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أخبار دولية - اوكرانيا

نشرت مصادر أوكرانية لقطات فيديو من كاميرا مثبتة على مدرعة تابعة للجيش الأوكراني، أثناء عملية تغطيتها لانسحاب رتل مدرعات بعد تلقيه ضربات موجعة من قبل المدفعية الروسية.

ويظهر بالفيديو مركبات عسكرية متوقفة بينها عربات “برادلي” الأمريكية ودبابات “ليوبارد” الألمانية، كما تُظهر اللقطات لحظة تفجير المركبة الأمريكية “برادلي”، بلغم أرضي وخروج طاقمها منها، ومحاولة الجانب الأوكراني إنقاذهم.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة، أثناء محاولاتها شن هجوم لاختراق الدفاعات الروسية في محور زابوروجيه.

وأكدت وزارة الدفاع تدمير عشرات الدبابات التي تسلمتها كييف من دول الناتو، ومن بينها دبابات “ليوبارد” الألمانية ومركبات أمريكية، بالإضافة إلى ذلك، دمر الجيش الروسي أنظمة دفاع جوي بينها نظام “IRIS-T” الألماني.

وصرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بداية الأسبوع بأن النظام الأوكراني يشن الهجوم الذي طالما وعد به على سبع اتجاهات من الجبهة باستخدام 5 ألوية.

المصدر: وكالات

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