اتحاد نقابات عمال فلسطين- فرع لبنان يوجه التحية للأهالي والجيش والمقاومة في مواجهة الاحتلال في كفر شوبا

دان اتحاد نقابات عمال فلسطين -فرع لبنان الإعتداءات الصهيونية على مزارعي وأهالي كفرشوبا وأراضيها، محاولًا من جديد استكمال سياسة مصادرة الأراضي والإعتداءات عليها وعلى أصحابها بطريقة عدوانية توسعية ضاربًا عرض الحائط حقوق السكان وممتلكاتهم.

وأكد الاتحاد ان استمرار سياسة العدوان والاعتداءات على أصحابها أمام المجتمع الدولي وكل المؤسسات دون اي رادع يؤكد سياسة الكيل بمكيالين لصالح الكيان الصهيوني في ظل الصمت العربي والهرولة نحو التطبيع لكن الشعوب دائمًا تؤكد رفضها لكل اشكال التطبيع مع الاحتلال.

وأمام هذا العدوان توجه بتحية إكبار واعتزاز وفخر لأهالي كفر شوبا الذين ازالوا الشريط الشائك الذي زرعه الاحتلال قبل ايام، وتقدير دور قيادة الجيش اللبناني في مواجهة جيش الاحتلال ومحاولة الاعتداء على الأراضي اللبنانية، وما أدت اليه هذا الاعتداءات من إصابة مواطن لبناني بالقنابل المسيلة للدموع التي أطلقها جنود الاحتلال على أهالي كفرشوبا. وحيا الاتحاد أهالي كفرشوبا وجنوب لبنان الصامدين والجيش والمقاومة.