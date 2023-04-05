رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين- فرع لبنان يلتقي وزير العمل اللبناني

التقى رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين – فرع لبنان غسان بقاعي وبمشاركة عضو المجلس الرئاسي لاتحاد النقابات العالمي رئيس اتحاد الوفاء لنقابات العمال في لبنان علي ياسين، وكل من أعضاء من قيادة العمل اليومي للاتحاد ناصر ميعاري وعبدالكريم الاحمد ومحمد مناع ، وأمين سر المكتب الإداري لمنطقة بيروت ابو عماد شاتيلا ، معالي وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، للتداول حول بعض القضايا المتعلقة بمعاناة العمال في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وما عكسه ذلك على الواقع المعيشي، والتعقيدات التي تواجههم في هذه المرحلة والآليات المتبعة لتخفيف وطئة الأزمة ضمن الإمكانيات المتاحة.

وأبدى بيرم تفهمه لمعاناة عمالنا مؤكدا وقوفه إلى جانب الطبقة العاملة وإلى جانب حقوق عمالنا، وأمل أن تتبدل الأوضاع وتصبح الظروف أفضل ليتم متابعة بحث القوانين التي قد تنصف العامل الفلسطيني.

وتم التطرق إلى الملفات المتعلقة بالأوضاع المعيشية في ظل هذه الأزمة والتي حاكت الأمن المعيشي في ظل ارتفاع نسبة البطالة وحالات الفقر.

وتخلل اللقاء مناقشة التطورات الأمنية في فلسطين عامةً وما جرى بالأمس من انتهاكات لسلطة الاحتلال بحق المعتكفين والمرابطون في الأقصى خاصةً ،وأهداف سلطة الاحتلال من ذلك من تقسيم زماني ومكاني للمقدسات في القدس، حيث أدان الوزير هذه الانتهاكات محملاً سلطة الاحتلال تبعياتها، متسائلاً عن دور المجتمع الدولي والعربي والإسلامي لمواجهة ما جرى.

المصدر: بريد الموقع