سي إن إن: ترامب اعترف خلال تسجيل صوتي له في عام 2021 باحتفاظه بمعلومات عسكرية سرية تتعلق بمهاجمة إيران – موقع قناة المنار – لبنان
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June 9 2023 - 17:40

سي إن إن: ترامب اعترف خلال تسجيل صوتي له في عام 2021 باحتفاظه بمعلومات عسكرية سرية تتعلق بمهاجمة إيران

منذ 2 ساعة 9 June، 2023
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