كم هو عدد المحيطات الحقيقي على الارض؟

تغطي المياه أكثر من 70٪ من كوكبنا، ويحتفظ المحيط بـ 96.5٪ من تلك المياه. وتبين أن الخبراء لا يستطيعون الاتفاق تماما على عدد المحيطات الموجودة على الأرض بالفعل.

من الناحية الفنية، هناك محيط عالمي واحد فقط حيث أن كل البيئة البحرية مترابطة بطريقة ما، وفقا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA).

ومع ذلك، هناك أيضا أربعة أحواض محيطية محددة جغرافيا: المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ والمحيط الهندي والمحيطات القطبية الشمالية.

وفي عام 2021، أضافت الجمعية الجغرافية الوطنية طبقة أخرى من التعقيد إلى هذا النقاش من خلال إعلان المحيط الخامس في المياه المتجمدة المحيطة بأنتاركتيكا – المحيط الجنوبي.

فهل كوكبنا به محيط واحد أو أربعة أو خمسة محيطات؟

المحيطات هي أكبر مسطحات مائية في العالم، على الرغم من عدم الاتفاق على تعريفها الرسمي. ولم تعترف المنظمة الهيدروغرافية الدولية، التي تتكون من 98 دولة عضواً والمسؤولة عن ترسيم حدود المحيط، بعد بالمحيط الجنوبي لأنها لم تتلق اتفاقيات كاملة من كل أعضائها.

وبينما يتم تحديد المحيطات الأخرى من خلال القارات التي تحدها، يتميز المحيط الجنوبي بتياره، الذي يتدفق من الغرب إلى الشرق ويعرف باسم التيار القطبي الجنوبي (ACC). وهذا التيار الفريد، الذي تم إنشاؤه على الأرجح منذ 34 مليون عام، يدور المياه التي تحيط بالقارة القطبية الجنوبية إلى خط عرض يبلغ حوالي 60 درجة جنوبا، باستثناء ممر دريك وبحر سكوتيا. ويسحب ACC المياه من المحيط الأطلسي والهادئ والهندي للمساعدة في نقل الحرارة في جميع أنحاء العالم.

وتساهم الرياح في هذه المنطقة في ظاهرة تسمى القاع، حيث يرفع الماء البارد الكثيف المغذيات إلى سطح البحر. وبمجرد وصوله إلى السطح، يمتص الماء الكربون من الغلاف الجوي قبل أن يغوص مرة أخرى. ووجدت دراسة أجرتها وكالة ناسا في عام 2021 أن هذا يجعل المحيط الجنوبي أحد أكبر أحواض الكربون على الأرض.

وقال فرانك نيتشه، الباحث البحري في مرصد لامونت دوهرتي للأرض بجامعة كولومبيا، والذي درس المحيط الجنوبي لعقود: “إنه نوع من الموصل الكبير الذي يربط المحيطات الأخرى. عندما اعترفت الجمعية الجغرافية الوطنية رسميا بالمحيط الجنوبي في عام 2021، “لم أكن أدرك حقا أنه ليس رسميا حقا”.

وإذا تم التعرف بالفعل على محيطات مختلفة من قبل العلماء الذين يدرسونها، فلماذا يهم إذا تم تسمية المحيط رسميا أم لا؟، وقالت رينليس بيريز، باحثة المحيطات في NOAA، إنه يمكن أن يساعد الناس على فهم القضايا البحرية في منطقتهم.

وقالت: “نود حقا التفكير في الأشياء باعتبارها محيطا عالميا، ولكن من المفيد بشكل خاص التفكير في مناطق مختلفة والتحدث عن المزيد من المشكلات الإقليمية. أعتقد أنه من الصعب على الناس فهم بعض تحديات المحيطات الكبرى ذات النطاق العالمي”.

المصدر: لايف ساينس