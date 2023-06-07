عناوين وأسرار الصحف اللبنانية اليوم 7-6-2023

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت اليوم الأربعاء 7-6-2023.

عناوين الصحف:

الأخبار

ـ العالم يتحدّى الدولار

ـ نبيه برّي: سنصوّت لفرنجية لا بورقة بيضاء

ـ وقائع الاتصالات في لبنان وباريس وروما وصدمة تحديد -موعد الجلسة: أزعور مرشح إقصاء لا مرشح توافق

ـ باسيل يستنفِد طاقة الجنرال: سوريا آخر ملاذ لرئيس التيار الوطني الحر؟

ـ 7 دعاوى ضد «الخارجية»: إجراءات تقشّفية أم «تعسّفية»؟

البناء

ـ عون إلى دمشق لتأكيد الخيار الاستراتيجي واحتواء تداعيات «التقاطع الرئاسي» على التحالفات

ـ الأسد: استقرار لبنان مصلحة سورية… ونعم للحوار والتمسك بالمبادئ وليس الرهان على التغيّرات

ـ فرنجية يطل رئاسيًا الأحد المقبل في ذكرى مجزرة إهدن… وكنعان ينضمّ لبكركي في مسعى التوافق

الجمهورية

ـ عون في سوريا بتوقيت مُلتبس

ـ رافضو أزعور: هذه “مضبطة الاتهام” ـ معضلتا ازعور الوظيفية والوطنية

ـ حياكة التسوية بدأت: من بكين إلى دمشق

اللواء

ـ جلسة التشابهات والتقاطعات: 16 نائباً يحسمون وجهة الرئاسة!

ـ عون يلتقي الأسد في «الزيارة المتأخرة»: وحدة الممانعة والنزوح.. وتخفيض فاتورة الكهرباء في لقاء السراي

ـ الإنتقال من المواجهة إلى التوافق ممكن؟؟

الديار

ـ سيناريوهات رئاسية «من تحت الطاولة» ستسبق جلسة 14 حزيران… تحضيرًا للمرتقب

ـ باسيل اعلن تأييده «الحتمي» لأزعور… واتصالات خفية بين الكتل المسيحية وتيمور جنبلاط

ـ عون زار الاسد بعد غياب 14 عامًا… وكلمة لفرنجية الاحد

النهار

ـ عون عند الأسد… سيناريو اقحام النظام

ـ إنهيار سد كاخوفكا يزيد التصعيد في الحرب الأوكرانية

ـ إيران تعيد فتح سفارتها في الرياض وتكشف عن صاروخ فرط صوتي

أسرار الصحف:

البناء

تؤكد مصادر نيابية أن تصويت الدورة الأولى في أي جلسة انتخاب لا يعبر عن حقيقة ما يمكن لكل مرشح الحصول عليه في الدورة الثانية إذا حصلت، لأن التزامات التصويت من خارج الاصطفافات العلنية للكتل لصالح أي مرشح تظهر فقط عندما يكون التصويت على حافة إنتاج رئيس.

قال مصدر دبلوماسي إن الاستقبال الرسمي والعلني من الرئيس السوري للرئيس السابق ميشال عون هو أول تفاعل سوري مع الحياة السياسية اللبنانية منذ سنوات طويلة، خصوصاً بعد زخم العلاقات السعودية السورية. والأرجح أن تعقبه استقبالات أخرى ورعاية حوارات وتفاهمات.

النهار

يقول مسؤول بارز ان زيارة الرئيس ميشال عون الى دمشق سبقها طلب النائب جبران باسيل الموعد، ولما اهمل طلبه، دفع الرئيس عون الى القيام بها، للعودة الى حارة حريك من بوابة قصر المهاجرين.

قال مصدر فرنسي حول قضية السفير اللبناني في فرنسا رامي عدوان ان قرار الخارجية اللبنانية ارسال لجنة تحقيق خطوة ايجابية لكنها لا تسمح للقاضي الفرنسي ان يستمع اليه واذا لم يحصل ذلك سيتم اعتباره persona non grata اي شخصا غير مرغوب او مرحب به

عندما سئل احد المسؤولين عن اسم مرشح محتمل للرئاسة اجاب سائله رجل الدين البارز “وهل تقبل به مطرانا على ابرشية؟”

من المتوقع انعقاد جمعية عمومية لجمعية مصارف لبنان منتصف الشهر الجاري للاتفاق على تمديد ولاية مجلس ادارة الجمعية سنة اضافية في ظل عدم الرغبة بتولي احد رئاسة الجمعية في هذه الظروف الحرجة والمواجهات مع المودعين

تعاني أحزاب وقوى سياسية من أزمات مالية حادة بعد توقف المساعدات من بعض الدول والمنظمات الدولية والأممية

عُمّمت على تكتل نيابي عبارة ضرورة الصمت الانتخابي الرئاسي، إلى حين انعقاده

الجمهورية

قالت أوساط سياسية مطلعة إن الامور بدأت تتسارع باتجاه تحفيز الخطى نحو إنجاز إستحقاق حسّاس هذا الشهر.

عُلم أن مرشحاً رئاسياً جدّيا يلتقي بعيداً من الأضواء بعض الشخصيات والقوى السياسية في إطار تنظيم معركته وشرح حيثياتها.

أبدى أحد المرشحين إمتعاضه من أسلوب بعض القوى في التعامل مع ترشيحه كتحدٍ واستفزاز وحرقه قبل أن ينطلق، ويقول إنه كان يفضّل الحوار بدل ذلك.

اللواء

لاقت أوساط الثنائي زيارة مسؤول سابق، إلى دولة مجاورة بارتياح ملحوظ، بصرف النظر عن النتائج اليومية اللبنانية..

أحصى خبير انتخابي سلسلة انقسامات في تجمع “التغييريِّن”، متوقعاً مزيداً من التفتت على خلفية الترشيحات الرئاسية.

نقل نائب في تكتل بارز عتباً على فريقه، لجهة الذهاب باتجاه عدم تسميته للرئاسة الأولى، ولم يعرف ماذا كان ردّ الشخصية الرفيعة التي استمعت إلى العتب